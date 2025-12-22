2° Trofeo Città di Grosseto, 5 medaglie d’oro per il Team Canicross San Marino

Domenica di successi per il Team Canicross San Marino al 2° Trofeo di Canicross Città di Grosseto. La squadra sammarinese ha partecipato con 5 binomi tra i 100 al via provenienti da tutta Italia. Tutte e 5 hanno vinto la medaglia d’oro. Dà il via alle danze, la coppia Paola&Icy in scooter vet 3 che termina la sua fatica in poco più di 14’ e non lascia scampo alle avversarie. Nel canicross, Carolina Rossi&Arya, categoria junior, sbaragliano il campo con l’ottimo tempo di 6’04’’46 sul tracciato di 1.5km. Il binomio più giovane formato da Emma Buscarini&India (12 anni) conclude la sua fatica in 7’12’’96 e sale sul gradino più alto del podio. Nella categoria adapted, la Coach Paola Carinato in accordo con i giudici e l’organizzatore dell’evento Gabriele Rustici, ha sperimentato la corsa senza la guida per i due binomi Sara Valentini&Arya e Ruggero Marchetti&Lucky.

Soddisfatta la coach Carinato: "Tutti gli atleti del team hanno messo a frutto quanto imparato in allenamento. Carolina ed Emma sono state in grado di esprimersi ad alte velocità su un percorso tortuoso. Ho voluto alzare l’asticella per Ruggero e Sara, facendoli correre e gestire il rispettivo cane in autonomia, cosa cha facciamo già in allenamento. Si sono impegnati ed hanno corso veramente bene”.

Soddisfatto il Presidente della Federazione Sammarinese di Canicross, Michele Buscarini: ”Sono orgoglioso di questa squadra che cresce di gara in gara, sia per prestazioni tecniche che per numero. Desidero ringraziare a nome di tutto il Direttivo la San Marino Athletics Academy per la preparazione sportiva e per gli allenamenti condivisi. Ci aspetta un 2026 ricco di appuntamenti nazionali italiani ed internazionali ai quali parteciperemo per dare l’opportunità ai nostri atleti di crescere ulteriormente. Infine, a primavera, organizzeremo il 2° Trofeo Canicross Titano, proprio a San Marino.”











