2° Trofeo Memorial Giuseppe Ceccoli: vince Daniele Boghetta.

L’evento, proposto in collaborazione tra la Federazione Sammarinese Tiro a volo e la Federazione Sammarinese Caccia, ha assegnato per la seconda edizione Trofeo Memorial Giuseppe Ceccoli, vinto da Daniele Boghetta, che ha saputo imporsi anche nella categoria tiratori con 49/50. Seconda posizione per Renato Ragini (49/50) e terzo Francesco Amici (48/50).

47 piattelli su 50 colpiti da Davide Michelotti gli valgono la vittoria nella categoria dei cacciatori, chiudono il podio Alessandro Castellani (45/50) e Omar Michelotti (45/50).

Nei Junior Alessandro Ceccaroni bissa la vittoria dello scorso anno con 45/50, Alessandro Sanchi si posiziona al secondo posto (34/50) e terzo Davide Spadazzi (34/50). Nella categoria Lady vittoria di Sofia Michelotti con 34/50, con un piattello in meno si classifica al secondo posto Giulia Allegrucci e terzo posto per Emanuela Felici (30/50).

