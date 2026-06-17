20° Gran Prix San Marino di Fossa Olimpica, Francesco Amici sul gradino più alto del podio

Allo stand di tiro a Serravalle la Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha organizzato il 20° Gran Prix San Marino di specialità Fossa Olimpica. In finale Francesco Amici ha avuto la meglio su Alessandro Casadei, al termine di una finale combattuta fino all’ultimo piattello. Podio interamente sammarinese con il terzo posto conquistato da Alfio Tomassoni. “Si ringraziano gli atleti che hanno partecipato alla gara, a cui diamo appuntamento per la prossima edizione dell’evento” ha dichiarato il presidente federale, Adriano Felici.







