VELA 24 Ore San Marino, "Blue" si aggiudica il Trofeo Challanger L'imbarcazione che ha compiuto più giri nell'arco della regata è quella di Bonfiglio Mariotti, il sammarinese Tommaso Valentini 1° nella sua classe.

Dalle raffiche pazzesche del sabato pomeriggio alla calma quasi piatta della domenica, passando per la bonaccia notturna. Non si fa mancare nulla la 24 Ore San Marino, tornata in grande stile a 14 anni dall'ultima edizione. Dalle 15 di ieri alle 15 di oggi, 27 imbarcazioni, divise in 7 classi, in gara al largo del Porto di Rimini.

Il Trofeo Challanger 24 ore San Marino, assegnato alla barca che ha compiuto più giri nell'arco della regata, va a Blue, dello skipper Bonfiglio Mariotti; il Trofeo Challenger Antonio Sorci, dedicato allo skipper più giovane, se lo aggiudica Lorenzo Fontanella, di Colibrì.

Tra i sammarinesi si mette in mostra lo skipper Tommaso Valentini, vincitore della classe della Classe Open 30 Regata con la sua X File; vittoria di classe, nella Open 30 Crociera, anche per Scheggia, il cui armatore è Carlo Daniele, vicepresidente della Federazione Sammarinese Vela. La quale, con la sponda riminese di Marina, Club Nautico e Yachting Club, ha collaborato con lo Yachting Club San Marino per organizzare il ritorno di questa storica manifestazione. Ispirata, nel nome e nel principio, alla 24 Ore automobilistica più famosa del mondo, quella di Le Mans.

Nel video le parole del presidente della Federazione Sammarinese Vela, Marino Fattori

