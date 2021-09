25° Fair Play Menarini: tra i premiati Massimo Bonini Premiato con i premio Fair Play dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Menzione per i medagliati di Tokyo

Nozze d’argento per il Premio Internazionale Fair Play Menarini. Nel suggestivo scenario del centro storico di Castiglion Fiorentino parterre de roi per un’edizione caratterizzata dalla recente olimpiade di Tokyo. Apertura dedicata all’oro olimpico nel canottaggio femminile con il premio speciale “l’Italia nel cuore” alle due olimpioniche Federica Cesarini e Valentina Rodini. Grande emozione sottolineata dalla standing ovation del pubblico per Paolo Rossi. Sul palco la moglie di “paplito” Federica Cappelletti e due suoi grandi amici come il Campione del Mondo Marco Tardelli e il centrocampista dell’Inter e della Germania Hansi Müller. Il premio speciale “Paolo Rossi” modello per i giovani è stato consegnato da Arrigo Sacchi. A seguire tutti gli altri campioni premiati come il centroavanti di Olanda e Milan Patrick Kluivert, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e l’ex arbitro Pierluigi Collina, unico assente ma che ha fatto sentire la sua presenza tramite un saluto in video messaggio.

C’è sempre più legame con la Repubblica di San Marino, lo scorso anno premiato Manuel Poggiali, in questa 25^ edizione è stata la volta di Massimo Bonini. L’ex centrocampista della Juventus ha ricevuto dalle mani del Presidente del Cons Gian Primo Giardi il premio “Fair Play”. Mai un espulsione nella sua carriera caratterizzata dalla lealtà sportiva. Non solo calcio tanti gli ospiti di spicco anche negli altri sport come il pugile Patrizio Oliva, il play di Cantù Pierluigi Marzorati, il vincitore di sei tornei del Grande Slam Stefan Edberg. Nozze d’argento in archivio si pensa già alla 26^edizione dove potrebbe esserci uno dei tre sammarinesi medagliati a Tokyo.

Da Castiglion Fiorentino

Lorenzo Giardi



