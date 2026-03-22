3-0 per la Gemini Med, 0-3 per la Titan Services

Successo prezioso per la Gemini Med San Marino che, al PalaCasadei, supera la M&G Grottazzolina con il punteggio di 3-0, conquistando tre punti fondamentali per la classifica della Serie B maschile. 25-21 25-15 25-19 in favore dei Titani. La squadra di coach Roberto Pascucci, ancora non al meglio dopo il recente periodo difficile, ottiene la seconda vittoria consecutiva senza perdere set e si rimette pienamente in corsa nelle zone alte. La Gemini Med sale infatti a 43 punti, confermandosi al quarto posto alle spalle di Osimo, Rubicone e Loreto, e davanti a Forlì.

Protagonista del match è stato Oforah, autore di 24 punti e decisivo non solo in attacco ma anche a muro e in difesa, ben supportato da Facchi con 7 punti, Orazi e Benvenuti con 6. In doppia cifra anche il contributo del muro, con 12 punti complessivi che hanno indirizzato soprattutto il finale del terzo set. Nel primo parziale equilibrio fino al 20 pari, poi il break decisivo per il 25-21. Nel secondo set San Marino prende subito il controllo e chiude senza difficoltà 25-15. Più combattuta la terza frazione, con Grottazzolina avanti 11-8 prima della rimonta biancazzurra e dell’allungo finale chiuso sul 25-19. Prossimo impegno particolarmente difficile, ma affascinante sul campo di Loreto, terza forza del campionato.

In Serie D femminile invece nuovo stop per la Titan Services, battuta in trasferta dall’Idea Volley Bellaria per 3-0. Le ragazze di coach Stefano Sarti non sono mai riuscite ad entrare veramente in partita, venendo sconfitte con i parziali di 25-16, 25-17, 25-17. Titan Services che ha pagato soprattutto i problemi di formazione, con l’assenza all’ultimo momento della palleggiatrice titolare Tiezzi e con Pedrelli e Ghinelli utilizzate solo a tratti. Miglior realizzatrice Sarasini con 13 punti, seguita da Tura con 7. Dopo questo ko le sammarinesi restano a 23 punti in classifica, all’ottavo posto, in una zona ancora equilibrata della graduatoria. Prossimo appuntamento venerdì 27 in trasferta contro l'Acerboli Santarcangelo.









