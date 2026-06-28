3° Taekwondo San Marino Open 2026, si lavora per ottenere il Ranking Europeo

Due edizioni sono servite per oliare il meccanismo organizzativo, la terza, nonostante il caldo torrido, per confermare l'ottima salute di un evento destinato a crescere nel tempo. Ad una settimana dalle celebrazioni dell'Olympic Day, l'open di Taekwondo sarà ricordato come uno dei momenti più importanti nel panorama sportivo biancoazzurro per le Arti Marziali Olimpiche anche perchè si tratta del primo evento organizzato dalla FESAT (Federazione Sammarinese Taekwondo) che ha mosso i suoi primi passi solo il 1° gennaio di quest’anno.

Ben 464 atleti iscritti, provenienti soprattutto dalla vicina dall'Italia, ma anche da Austria e Slovenia, che rappresentano tutte le categorie: Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior. 15 gli atleti del Titano seguiti all’angolo dai 2 Coach Nazionali Maestri Secondo Bernardi (c.n. 6° dan) e Michele Ceccaroni (4° dan). Assenti per problemi fisici gli atleti di punta Alessandro Giovagnoli e Federico Amati,

San Marino ha chiuso con due ori, due argenti e sei bronzi il terzo open di Taekwondo. Un evento destinato ad essere riproposto e confermato, si lavora per renderlo internazionale.



Nel servizio l'interivista Secondo Bernardi maestro Taekwondo San Marino













