-300 a Taranto 2026: stanno per tornare i Giochi del Mediterraneo

Dall'Algeria all'Italia, da Orano a Taranto. Quattro anni più tardi tornano i Giochi del Mediterraneo che, nel 2026, festeggeranno la 20^ edizione. Per la seconda volta si terranno in Puglia – dopo Bari nel 1997 – e per la quarta nel Bel Paese, considerando Napoli 1963 e Pescara 2009. Ci si avvicina a grandi falcate verso la nuova manifestazione: mancano infatti 300 giorni esatti alla cerimonia d'apertura, il programma il 21 agosto 2026. I Giochi dureranno fino al 3 settembre – casualità, la data della Fondazione della Repubblica – e chissà che questo non possa essere di buon auspicio per San Marino. Che, nella storia dei Giochi del Mediterraneo, ha conquistato 23 medaglie totali: 5 d'oro, 10 argenti e 8 bronzi. Nel medagliere all-time – dominato dall'Italia a quota 2462 – San Marino occupa la 20^ posizione. Un ottimo risultato, considerando la partecipazione di quasi tutti i Paesi di Europa, Africa e Asia che si affacciano sul Mediterraneo, che si rispecchiano nel blu del “mare nostrum”

I biancazzurri vengono dalle 6 medaglie conquistate ad Orano nel 2022, che diedero seguito all'impresa delle Olimpiadi di Tokyo nell'anno precedente. In Algeria arrivarono i due ori di Myles Amine Mularoni nella lotta e del doppio femminile di bocce con Stella Paoletti e Anna Maria Ciucci. Poi l'argento con Dall'Olmo e Frisoni nel doppio maschile, sempre di bocce. In chiusura 3 bronzi: ancora Dall'Olmo nell'individuale, Malik Amine Mularoni nella lotta e Gian Marco Berti nel tiro a volo. Da qui ripartirà San Marino, dalle certezze e – perché no – inserendo quelle forze fresche che tanto hanno fatto bene negli ultimi anni. A Taranto saranno presenti tutti i 26 paesi membri del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, e saranno in programma ben 32 discipline: record, come l'edizione di Mersin 2013. E' ufficialmente partito il countdown: -300 giorni, Taranto è più vicina che mai.







