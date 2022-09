5K Smoe Run è la nuova gara podistica a San Marino

Presentata al San Marino Outlet la novità 5K smoe, gara nazionale fidal 5 km su strada con percorso certificato. Iscrizioni on line o direttamente nella piazza dell’Outlet la mattina della gara domenica 9 ottobre ore 10. Un percorso pianeggiante breve adatto a tutti che si snoderà in zona Rovereta. Possibilità per gli atleti di vedersi registrato il proprio Personal Best Time e la Federazione sammarinese monitorerà con attenzione i tempi su questa distanza dei giovani sammarinesi in particolare l’atleta biancoazzurro che centrerà il primo record, fino ad ora mai registrato, 5 km su strada.

Per la direttrice dell’Outlet, Barbara De Magistris, l’opportunità grazie alla collaborazione con la Track&Field di sentirsi ancora più parte del territorio sammarinese. Il capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani ha sottolineato come la zona bassa di San Marino si presti molto a questo tipo di eventi e come Serravalle per conformazione sia la patria dello sport sammarinese. Confermata la collaborazione tra Track&Field e Federazione atletica sammarinese rappresentata dal Presidente Mauro Santi.

La gara si terrà la seconda domenica di ottobre ed è aperta ad atleti, semplici amatori e famiglie.