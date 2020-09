60 anni dalla prima volta alle Olimpiadi per la Repubblica di San Marino

60 anni fa, le Olimpiadi di Roma, le prime per la Repubblica di San Marino. In una foto il ricordo dei primi atleti che hanno avuto l'onore di rappresentare il Titano nell'appuntamento sportivo per eccellenza.

Capo Missione Ferruccio Piva, Atleti Ciclismo Domenico Cecchetti,Dante Ciacci,Salvatore Palmucci; Ginnastica Fernanda Faetanini; Lotta Vittorio Mancini; Tiro a Segno Aroldo Casali, Spartaco Cesaretti, Leo Marino Franciosi, Guglielmo Giusti. In foto anche Vittorio Carbonetto e Marino Benedetto Belluzzi.