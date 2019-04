60 anni di CONS: vertici dello sport in udienza dalla Reggenza

Il 3 aprile del 1959 nasceva il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e a 60 anni esatti i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori hanno ricevuto in Udienza le più alte cariche dello sport sammarinese. Una delegazione composta dai rappresentanti delle 34 federazioni affiliate, da alcuni ex presidenti e segretari generali del CONS - Libero Barulli, Angelo Vicini e Giuseppina Tamagnini - e dagli attuali vertici del Comitato Olimpico, con in testa il presidente Gian Primo Giardi. "Il nostro movimento è legato alla passione - dice il n°1 dello sport sammarinese - il CONS è stato una grande evoluzione, un fenomeno sociale e non solo sportivo, per questo siamo molto orgogliosi".

Nel video le parole di Gian Primo Giardi, presidente del CONS.