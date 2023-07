BASEBALL 6° inning col poker, San Marino ribalta Bologna e impatta la serie A Serravalle i campioni d'Italia passano in un amen dal -1 al +3 e si impongono 5-3, compensando il ko del Falchi: stasera gara 3, di nuovo sul diamante della Fortitudo.

Dopo il successo di misura del Gianni Falchi, Bologna sembra sul punto di passare anche a Serravalle, prima che San Marino ribalti tutto con una sesta ripresa da poker. In un colpo solo i Titani passano dal -1 al +3 e in quel che resta la Fortitudo può solo accorciare fino al definitivo 5-3. Vittoria di peso per i campioni d'Italia, che in attesa dell'atto III di stasera – di nuovo al Falchi – ritrovano la testa del girone, con un successo in più dei felsinei e un ko in meno rispetto a Parma.

Al via subito San Marino avanti con Celli, che con due out guadagna una base ball, è in seconda su palla mancata e infine la sblocca su singolo al centro di Lino. La reazione di Bologna si fa attendere ma arriva, tra 3° e 4°: il pari lo firmano i singoli di Josephina, che riempie le basi, e di Helder, che mette gli ospiti in tabellino. Nell’azione prova a correre a casa anche Paolini dalla seconda, ma Lino lo elimina. Nell'inning seguente Di Raffaele rileva Garbella sul monte dei titani, ma l'andazzo non cambia: base concessa a Seferina e a Liberatore, quindi squeeze di Dobboletta che beffa tutti e sigla il sorpasso.

L'avanzata bolognese però termina qui, con Di Raffaele che, sulle basi riempite da Deotto, chiude due out cruciali su Albert e Paolini. Cambio anche sul monte Fortitudo, con Bassani che subentra a Crepaldi e, dopo un 5° in cui elimina Celli e Lino, nel già citato 6° viene travolto dalla furia di San Marino. Di Fabio sfodera un doppio da due punti ed è controribaltone, nel mentre Batista è passato in base e Angulo trova il singolo che, in un amen, completa il passaggio dall'1-2 al 5-2. A Bologna resta un ultimo giro per riaprire i giochi ma trova solo un punto, così San Marino impatta la serie senza nemmeno bisogno di un 7° turno di battuta.

