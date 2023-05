600 atleti, 700 gare: successo per la World Cup Martial Arts

Circa 600 atleti provenienti da numerose nazioni per un totale di 700 gare organizzate in due giorni: la World Cup Iaksa Fesam Martial Arts, organizzata dalla Fesam al Multieventi e giunta alla sua 11^ edizione, è stata un successo.

Sul tatami di Serravalle sono andate in scena diverse specialità (Kick Boxing, Kick Light, Light Contact, Full Contact, K1, Mma Light, Mma Full) e i fighters sammarinesi, appartenenti al GTR Fight Team dei tecnici Roberto Gheorghita, Manuel Gasperoni e Luca Cervellini, hanno ben figurato. Su tutti Tommaso Sacchetti che è stato sconfitto in finale da Rayan Ben Balla. Ko anche per Alessandro Raschi, Milo Camorali e Simone Biordi.