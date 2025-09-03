ATLETICA LEGGERA PARALIMPICA 8 ori per gli atleti paralimpici della San Marino Athletics Academy ai Campionati Nazionali AICS Ottimi risultati per i portacolori del Titano ai Campionati Nazionali Paralimpici AICS di Atletica Leggera, che si sono svolti lo scorso weekend al San Marino Stadium. 8 medaglie d'oro conquistate da Marchetti, Marcaccini, Valentini e Flores.

Pieno di medaglie per gli atleti paralimpici della San Marino Athletics Academy che, grazie agli 8 ori vinti in altrettante gare, hanno conquistato il Campionato Nazionale Paralimpico AICS di Atletica Leggera. Teatro della manifestazione – inserita nell'ambito del 59° Campionato Nazionale AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) è stato il San Marino Stadium, che ha ospitato nel weekend oltre 400 atleti – di cui 30 paralimpici – di 40 società, provenienti da ogni regione d'Italia.

Sotto la guida tecnica di Paola Carinato, 4 portacolori del Titano in gara (su 7 atleti al via) si sono fatti valere. Teo Flores ha vinto l'oro sia nel lancio del peso che nel giavellotto, Rebecca Marcaccini si è invece imposta nei 60 metri. Doppia medaglia d'oro – sia nei 100 che nei 400 – per Ruggero Marchetti e Sara Valentini, grandi protagonisti di giornata. Dulcis in fundo, il trionfale primo posto ottenuto da Valentini, Marchetti, Marcaccini e Flores nella staffetta 4x400 mista.

