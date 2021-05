A 80 anni corre i 10 km in 56 minuti

Egidio Pieri

Si chiama Egidio Pieri è di Cervia classe 1941. 80 anni compiuti a gennaio, a San Marino per correre la gara Nazionale Fidal The Space Ten chiudendola in 56.05 con una media di 5 minuti e 36 secondi al chilometro. E lui il grande vincitore della manifestazione di Gualdicciolo. " Corro in pineta a Cervia, tutti i giorni facendo una media di 12 chilometri, ho fatto il vaccino e appena ho visto che c'era una gara ufficiale a San Marino non ho esitato ad iscrivermi. Sono un'appassionato di sport, prima correvo in bicicletta, nel mio curriculum ho gareggiato spesso alla 9 colli. Adesso corro e mi sento benissimo"