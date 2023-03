A Ca' Rigo la Coppa Titano "MG Casa": il futuro del golf sammarinese

Nel servizio l'intervista a Marco Pelliccioni, maestro Federazione Sammarinese Golf

Un bel mix tra ragazzi e giovanissimi, tra esperienza e novità. Al campo da golf di Ca' Rigo è andata in scena la Coppa Titano “MG Casa”, trofeo giovanile al quale hanno partecipato circa 90 golfisti sammarinesi. Un pomeriggio di sport, di divertimento ma anche di competizione con i maestri della Federazione che hanno seguito i ragazzi. Un movimento, quello del golf, che a San Marino sta prendendo sempre più piede sia a livello maschile che soprattutto in quello femminile, dove il San Marino Golf Club – Emmegì Academy è uno dei più numerosi in campo nazionale. La Coppa Titano è stata anche una buona preparazione ai prossimi tornei interregionali, il “Teodoro Soldati” per l'Under 18 ed il “Saranno Famosi” per l'Under 14, con quest'ultimo che partirà domani con la 1^ tappa a Reggio Emilia. Un evento che durerà per tutta l'estate con le finali in programma a Cervia in autunno per poi giocarsi l'accesso alle competizioni nazionali. E' quello che punta il San Marino Golf Club, capace lo scorso anno di chiudere al terzo posto nella zona Emilia Romagna/Marche per il Seminatore d'Oro, la classifica a squadre. Merito di infrastrutture all'avanguardia e dell'esperienza di tecnici come Marco Gasperoni e Marco Pelliccioni.

