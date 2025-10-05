PESCA SPORTIVA

A Elio Pelliccioni e Simone Zucchi la seconda prova del Campionato Promozionale

A Elio Pelliccioni e Simone Zucchi la seconda prova del Campionato Promozionale.

Il Lago Pascoli di San Mauro ha ospitato la seconda prova del Campionato Sammarinese "Promozionale" di Pesca al Colpo. Giornata condizionata dal forte vento e dalla pioggia che ha messo a dura prova gli iscritti. Ad aggiudicarsi il Primo Settore è stato Elio Pelliccioni della Cannisti Dogana, davanti a Roberto Forcellini e Roberto Gasperoni. Il Secondo Settore è stato vinto dal giovane Simone Zucchi della Cannisti Dogana davanti a Sergio Scarponi e al giovanissimo Thomas Biordi.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy