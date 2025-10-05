PESCA SPORTIVA A Elio Pelliccioni e Simone Zucchi la seconda prova del Campionato Promozionale

Il Lago Pascoli di San Mauro ha ospitato la seconda prova del Campionato Sammarinese "Promozionale" di Pesca al Colpo. Giornata condizionata dal forte vento e dalla pioggia che ha messo a dura prova gli iscritti. Ad aggiudicarsi il Primo Settore è stato Elio Pelliccioni della Cannisti Dogana, davanti a Roberto Forcellini e Roberto Gasperoni. Il Secondo Settore è stato vinto dal giovane Simone Zucchi della Cannisti Dogana davanti a Sergio Scarponi e al giovanissimo Thomas Biordi.

