A Filippo Parenti il campionato Carpa Lago.

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ha concluso il campionato Carpa Lago 2023 con la vittoria di Filippo Parenti. La quarta e ultima giornata si è disputata al lago di Faetano, con la prova a squadre vinta dalla formazione E della Cannisti Dogana Amo. Denis Drudi, Lino Giardi e Filippo Parenti hanno trionfato nei tre settori individuali. La classifica finale vede al secondo posto Lino Giardi e terzo Sergio Scarponi.

Nella classifica dei club vince la Squadra A della Cannisti Dogana Amo formata da Filippo Parenti, Cristian Donati e Marco Scarponi.

È stato un fine settimana molto impegnativo anche sul fronte giovanile per la FederPesca, che ha assegnato i campionati Under 11, 15 e 20. Samuele Brighi trionfa negli Under 11 seguito sul podio da Giovanni Rotunno e Francesco Biordi. Vittoria di Tommaso Casadei negli Under 15, secondo posto di Mattia Guidi e terzo Leonardo Gasperoni.

Thomas Biordi si aggiudica l’Under 20, Simon Morri secondo e terzo gradino del podio per Diego Penserini.

