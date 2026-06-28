A Grosseto in gara Greta San Martini.

Anche Greta San Martini ai Campionati Italiani Individuali di atletica under 18. La portacolori del Titano ha ottenuto nel salto triplo con la misura di 11.10. Risultato che le ha permesso di chiudere in 21' posizione.
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