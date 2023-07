TIRO A VOLO COPPA DEL MONDO A Lonato Alessandra Perilli insegue un posto in finale

E' cominciata la tappa di Coppa del Mondo a Lonato con diversi sammarinesi in gara. Nel Trap Femminile Alessandra Perilli ha colpito 24 piattelli nella prima serie, 21 nella seconda e 25 nella terza per un totale di 70. Per entrare in finale dovrà recuperarne 2 negli ultimi 50. Martina Tonini ha chiuso con 21-21-20. Nel Trap Uomini in gara Simone Rigoni 23-22-23, poi Manuel Mancini 24-21-22 e Alfio Tomassoni con 23 -23-18. Domani i rimanenti 50 piattelli, poi le eventuali finali. La prova di Coppa del Mondo non assegna Carte Olimpiche per essere direttamente ammessi a Parigi 2024, ma solo punti validi per il ranking che poi è un altro criterio di qualificazione.

