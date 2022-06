Il Comitato Olimpico maltese ha ospitato in settimana l'Assemblea Generale in vista dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa che si terranno proprio nell'isola nell'estate 2023. È stata l'occasione per approvare il programma delle 10 discipline previste, con oltre 1000 atleti che arriveranno a Malta, e per parlare del futuro e della salvaguardia dei Giochi.