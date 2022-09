TENNIS TAVOLO A Montemarciano, protagonisti i giovani pongisti della Juvenes

Nel primo torneo regionale giovanile della stagione che si è disputato domenica a Marina di Montemarciano, grandi protagonisti sono stati i giovani pongisti della Juvenes seguiti dal coach Claudio Stefanelli. Nella categoria under 13 vittoria per Pietro Bologna e terzo posto per Loris Ceccoli, entrambi al primo anno in categoria. Negli under 17, primo podio in carriera per Sean Berardinelli sconfitto in semifinale. Negli Under 15, sesto posto di Francesco Ronci.

