A Palazzo Pubblico risplende il biancoazzurro del Team San Marino

Nel cuore della storia sammarinese, splende il biancoazzurro delle divise del team San Marino. Un colpo d'occhio bello, emozionante, che colpisce anche i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Palazzo Pubblico si riempie degli atleti che rappresenteranno la Repubblica di San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati e ai Giochi Olimpici Europei. Due delegazioni, una bandiera, da onorare e portare con orgoglio. Quello che il Segretario di Stato, Teodoro Lonfernini e il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Gian Primo Giardi, hanno ricordato nel loro intervento.

Con il primo a sottolineare anche come lo sport possa essere uno tramite per diffondere messaggi positivi e il secondo a sottolineare l'attaccamento e il lavoro svolto da tutte le componenti per fare di San Marino un team all'altezza che guarda al futuro. Con una delegazione che a Malta conta di 28 debuttanti, alcuni under 18, tra i quali la tennista Talita Giardi e il nuotatore Alessandro Rebosio i due più giovani.

La Reggenza ha sottolineato la sua vicinanza: “Voi tutti, insieme, nelle varie discipline, rappresentate i nostri migliori talenti ed altresì simboleggiate un sentimento diffuso nel Paese, che richiama occasioni di complicità, sodalizio, volontà di elevarsi, inclusione e amicizia”. I Capi di Stato hanno manifestato tutto il sostegno al team San Marino: “La Reggenza sarà con Voi e sarete seguiti con entusiasmo, grande affetto e ampio consenso anche da parte dei nostri concittadini”. Poi la consegna della bandiera. A Malta saranno Andrea Ercolani Volta e Jessica Zannoni i due alfieri biancoazzurri a guidare la delegazione nella Cerimonia d'Apertura, in Polonia toccherà a Mattias Mongiusti e Alessandra Perilli.

La giornata si chiude con la foto dell'intera delegazione davanti a Palazzo Pubblico, con un messaggio speciale che il team San Marino ha voluto mandare alla vicina Romagna colpita dall'alluvione.