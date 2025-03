A Paolo Zafferani il titolo nelle boccette specialità biliardi internazionali

Paolo Zafferani ha conquistato la vittoria per la terza volta in carriera, dopo i successi ottenuti nel 2008 e 2010, battendo 91-33 Renzo Zanotti nella finale per il titolo sammarinese di boccette specialità biliardi internazionali. I cinque finalisti Roberto Costantini, Mario Cenci, Renzo Zanotti, Manuel Cancellieri e Paolo Zafferani si sono affrontati sui quattro biliardi internazionali con partite ai novanta punti. Nelle due semifinali Zafferani ha prevalso su Cenci e Zanotti su Cancellieri.