PARIGI 2024 A Parigi serata conviviale tra i Piccoli Stati d'Europa Il CONS ha ospitato al Centro Pompidou le delegazioni dei Comitati Olimpici che, tra un anno, si sfideranno ad Andorra per la 20ª edizione dei Giochi.

Al Centre Pompidou di Parigi si è tenuta una serata conviviale tra i Comitati Olimpici dei Piccoli Stati d'Europa, che l'anno prossimo si sfideranno ad Andorra per la 20ª edizione dei Giochi. Ospiti del Comitato Olimpico Sammarinese, erano presenti l'ambasciatore di San Marino in Francia, Leopoldo Guardigli, e le delegazioni di Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro. "Siamo una realtà dinamica - commenta il presidente del Cons Gian Primo Giardi - e ciascuna realtà, con le proprie caratteristiche, offre molto allo sport internazionale in termini di impegno e passionalità. Guardiamo con ottimismo al futuro, uniti e motivati nel dare il miglior contributo al movimento sportivo". Presenti anche atleti e tecnici della delegazione sammarinese: assente Myles Amine che si sta allenando in vista delle sue gare, in programma l'8 e il 9 agosto.

Le interviste a Gian Primo Giardi, Presidente CONS e Xavier Expot Miro, Responsabile organizzazione Andorra 2025



