A Parigi una serata tutta sammarinese

Ci sono nell'ordine: la Senna, la Torre Eiffel, le Bateau Mouches. Solo a dirlo si sente la poesia. La serata voluta e organizzata dal Comitato Olimpico è di fatto un tuffo nella pagina di un romanzo. Una crociera sul leggendario fiume a bordo di uno di quei battelli che hanno ispirito la mente dei poeti e la mano degli impressionisti. A fare gli onori di casa il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, il Segretario Generale Eros Bologna e il Capo Missione Christian Forcellini.

Tutti hanno espresso parole di elogio verso gli atleti, due dei quali hanno già assaggiato la parte agonistica dell'Olimpiade, e verso una delegazione che solo a causa della logistica ieri sera non si è radunata al completo. Alessandra Perilli col suo staff è a Chateauroux dove si svolgerà la gara di Tiro a Volo e Myles Amine si allena a Strasburgo. Ospiti il Segretario per lo Sport Rossano Fabbri e l'Ambasciatore di San Marino a Parigi Leopoldo Guardigli. Assente invece la Reggenza che ha anticipato il rientro in Repubblica a causa del lutto che ha colpito S.E. Rossi. Una serata sobria, elegante, nella quale amicizia, orgoglio e spirito di appartenenza si sono fuse coccolate dalla voce di Sara Jane Ghiotti.