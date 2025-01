A Pisa arrivano nove medaglie per San Marino

Prima uscita stagionale per la Federazione Sammarinese Arti Marziali, che ha partecipato alla gara Coppa Città di Pisa. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 800 atleti e i biancazzurri sono stati accompagnati dal presidente federale Maurizio Mazza e i tecnici Marcello Santini e Claudio Giuliani. Per i sammarinesi sono arrivate nove medaglie, di cui una d’oro grazie a Rebecca Gaidella nel Kumite -55kg; quattro argenti con Jonathan Gentilini (Kumite 55 kg), Gabriel Roman (Kumite 48 kg), Michele Callini (Kumite -60 kg) ed Eleonora Gaidella (Kumite -53 kg); quattro anche i bronzi che portano i nomi di Samuele Gentilini nel Palloncino, Emma Missiroli e Cristel Battistini nel Kata cinture blu e Riccardo Bernardi nella stessa specialità delle cinture verdi. A completare la delegazione: Nicolas Capanni, Martino Mazza, Michele Polverelli, Olivia Valetta e Francesco Biordi. Prossimo appuntamento per la Fesam sarà domenica 26 gennaio a Porto Recanati al 15° Trofeo Giovanile di Karate.