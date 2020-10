PESCA SPORTIVA A Renzo Francioni il Campionato Promozionale

Domenica, ai Laghetti Fipsas di Poggio Berni, è andata in scena la quarta ed ultima prova del Campionato Sammarinese Promozionale. Ad aggiudicarsi il titolo sammarinese, al termine delle quattro prove, è Renzo Francioni, che ha preceduto in classifica Sergio Scarponi e Romano Pasquinelli. Al campionato hanno preso parte 24 concorrenti.

Il programma agonistico della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva è quasi ultimato. Domenica prossima si completerà anche il Campionato Sammarinese di pesca al colpo Seniores. “In una stagione complicata per via dell’emergenza sanitaria – dice il presidente federale Graziano Muraccini - è motivo d’orgoglio per la Federazione essere riusciti a portare a termine tutta questa attività”.



