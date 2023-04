NUOTO A Riccione gli Assoluti di nuoto Hanno preso il via gli assoluti di nuoto di Riccione, una delle due tappe per provare a qualificarsi per i mondiali di Fukuoka. A San Marino l'allenamento di due big come Acerenza e Verani

Era il 29 giugno 2022 quando ai mondiali di Budapest gli italiani vivono una delle pagine più belle dello sport sempre più quotato come la 10 km di nuoto in acque libere. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza doppietta azzurra. Dopo una prima parte di carriera passata all'ombra dei grandi arriva la consacrazione. Acerenza sale sul tetto d'Europa nella 10 km acque libere, per il ragazzo di Potenza oro in casa agli Europei di Roma dello scorso anno. Naturalmente la sua specialità in piscina sono le lunghe distanze 400, 800, e 1500 stile libero dove può e dove deve migliorare per togliersi le stesse soddisfazioni che sono arrivare dalle acque libere. E questo 2023 sarà importantissimo con gli assoluti di Riccione appena cominciati e i mondiali di Fukuoka in Giappone e vista neanche a lungo raggio su Parigi.

E se parliamo di acque libere e lunghe distanze, anzi lunghissime, va anche peggio per un grande come Dario Verani medaglia d'oro ai mondiali di Budapest nella specialità 25 km. Perchè va anche peggio? Perchè e' una distanza che è stata cancellata dai mondiali di metà luglio. Il comunicato diramato a fine settembre dalla FINA spiega che la riduzione del numero di iscritti alla 25k negli ultimi due Campionati del Mondo (2019 e 2022) e i costi di gestione sono alla base delle ragioni di questa decisione. E così anche il campionissimo Verani dovrà reinventarsi e migliorarsi in distanza decisamente più brevi come la 5 e la 10 km in acque libere.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: