A Rimini il Campionato Italiano Moto d'Acqua: ottimi risultati per l'Aquabike San Marino

Nel servizio le interviste a Walter Nanni (presidente dell'Aquabike San Marino) e Giorgio Viscione (residente FIM)

Oltre 100 piloti a darsi battaglia nel mare Adriatico, sfrecciando ad altissima velocità. Il Campionato Italiano Moto d'Acqua si è aperto con la prima prova di Rimini, regalando fin da subito emozioni e colpi di scena a non finire. La gara, organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica e dal Club Nautico Rimini in collaborazione con Pescare Show e Aquabike San Marino, è stata grande protagonista del weekend romagnolo attraverso le varie categorie: dalla Ski alla Runabout – con velocità fino ai 145km/h – passando per l'Endurance e lo spettacolare Freestyle. Una prova aperta a tutti: giovani e veterani, tutti a bordo di bolidi con motori di diverse potenze. "Un po' giochiamo in casa" - spiega Walter Nanni, presidente dell'Aquabike San Marino - "molte persone sono venute dalla Repubblica per tifarci. Questo per noi è un primo appuntamento molto importante perché la stagione inizia da qua. Siamo molto determinati, abbiamo 13 piloti tra giovanile a adulti quindi siamo contenti di iniziare proprio in casa questo campionato".

Per l'Aquabike San Marino hanno partecipato 13 piloti, ottenendo risultati prestigiosi. A partire dal successo di Adriano Hirsch nello Ski Giovanile 15-18. Hirsch si è poi ripetuto centrando il bronzo nello Ski F4. In questa categoria ancora meglio fa Marco Maria Santucci, secondo assoluto sia nella F4 che nella Ski Superjet. Dulcis in fundo, terza posizione per Lino Brusadin – sempre nella Superjet – e per Kevin Bordin nella Runabout F4 Giovanile 15-18.

Complimenti, per l'Aquabike, arrivati anche da Giorgio Viscione, presidente FIM: "E' bellissimo avere questo team che ha portato qui molti giovani, un grande entusiasmo, poi la gara di Rimini è sicuramente qualcosa di incredibile. Oltre 100 piloti iscritti è per noi un motivo di vanto e di successo"

Nel fine settimana ragazzi, adulti e semplici appassionati hanno avuto la possibilità di provare le moto d'acqua sul circuito del Campionato Italiano sotto la guida degli istruttori federali. Un altro passo in avanti di un movimento – quello motonautico – in gran crescita, con numeri sempre più importanti.