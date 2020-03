A rischio i campionati Europei di Atletica dei Piccoli Stati

L' emergenza sanitaria sta mettendo seriamente a rischio la prima edizione dei Campionati Europei di Atletica dei Piccoli Stati, in programma il 6 giugno a San Marino. Un evento che porterebbe sul Titano oltre 230 atleti, in rappresentanza di 19 nazioni. La Federazione Sammarinese Atletica Leggera è in attesa di una comunicazione ufficiale dagli organismi internazionale anche se il continuo evolversi dell'epidemia da Coronavirus fa propendere per un rinvio o addirittura per la cancellazione della manifestazione.