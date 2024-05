A San Marino arriva lo skiroll con la nazionale italiana

Nel video le interviste con i Flavio Roda - presidente FISI e Gianluca Gatti - presidente FSSI

Un rapporto che si consolida nel tempo fra le Federazioni Sport Invernali di San Marino ed Italia. Un legame che si estende anche ad altre discipline, come lo skiroll, per uno sport praticato soprattutto in estate su strade asfaltate. Per l'evento promozionale era presente sul Titano il presidente federale Flavio Roda. Con la nazionale italiana di skiroll, che ha visto la partenza da Fonte d'Ovo fino a raggiungere la Porta del Paese di atleti di caratura internazionale con ottimi risultati in coppa del mondo e inseriti nella squadre sprint maschili e femminili dell'Italia.

Tra i partecipanti alla sfilata skiroll anche il sammarinese di origini francesi Simon Sancet. Atleta e maestro di sci che vive al confine tra Francia e Svizzera, impegnato anche in questa disciplina. Un'occasione per San Marino per confermare gli ottimi rapporti con la Federazione Italiana costruiti nel tempo anche grazie allo storico presidente, oggi onorario Eraldo Cellarosi, e consolidati dall'attuale numero 1 federale Gianluca Gatti.

