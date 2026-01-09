A San Marino arriva Williams Wong dai Texas Ranger

Il San Marino Baseball si rinforza con Williams Wong, interno di nazionalità italiana attualmente sotto contratto coi Texas Rangers. Wong, che ha compiuto 20 anni lo scorso 12 ottobre, è un prospetto di grande avvenire che nelle ultime stagioni è stato impegnato in Summer League Dominicana (286 di media battuta nel 2023) e, nel 2025, in Arizona Complex League (2 fuoricampo e 14 punti battuti a casa), sempre sotto l’organizzazione Rangers. Nell’ultima stagione ha partecipato con l’Italia all’Europeo Under 23 in Repubblica Ceca. La società sammarinese spiega che il giocatore si unirà alla squadra quando avrà terminato la sua stagione negli Stati Uniti.







