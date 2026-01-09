TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:16 Dario Fabbri: da non escludere la possibilità di un “impantanamento” USA in Venezuela 10:37 Ravenna, rifiuti speciali e materiali sospetti vicino alla costa: sequestri della Guardia di Finanza 10:02 Stangata 2026, Federconsumatori: per le famiglie rincari da oltre 670 euro l’anno 09:21 Venezuela, scarcerati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri 07:53 Black-out e neve, Sant’Agata Feltria scrive a Enel: “Ora basta, servono investimenti sulla rete”
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

A San Marino arriva Williams Wong dai Texas Ranger

L'italiano, 20 anni lo scorso 12 ottobre, è un prospetto di grande avvenire che nelle ultime stagioni è stato impegnato in Summer League Dominicana

9 gen 2026
A San Marino arriva Williams Wong dai Texas Ranger

Il San Marino Baseball si rinforza con Williams Wong, interno di nazionalità italiana attualmente sotto contratto coi Texas Rangers. Wong, che ha compiuto 20 anni lo scorso 12 ottobre, è un prospetto di grande avvenire che nelle ultime stagioni è stato impegnato in Summer League Dominicana (286 di media battuta nel 2023) e, nel 2025, in Arizona Complex League (2 fuoricampo e 14 punti battuti a casa), sempre sotto l’organizzazione Rangers. Nell’ultima stagione ha partecipato con l’Italia all’Europeo Under 23 in Repubblica Ceca. La società sammarinese spiega che il giocatore si unirà alla squadra quando avrà terminato la sua stagione negli Stati Uniti.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.