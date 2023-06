PITCH&PUTT A San Marino il 18° Open Internazionale di Pitch&Putt Prima edizione disputata sul Titano

L'impianto di Ca' Montanaro ha ospitato la 18° edizione dell’Open Internazionale di Pitch&Putt di San Marino, prima volta sul Titano. Il Pitch & Putt è una variante del gioco del golf, nata in Inghilterra, questa disciplina, è arrivata in Italia a fine anni 90. La gara sul Titano sulla distanza di 54 buche spalmata su due giornate, ha visto primeggiare gli atleti portoghesi. Arnaldo Paredes, primo assoluto con 163 colpi, che ha sconfitto il proprio connazionale Hugo Espirito Santo alla seconda buca di spareggio. Terzo classificato Marco Luongo (Italia) con 169 . Tra i premiati anche Elia Casali (1° sammarinese), Fabrizio Mandolesi (1° Senior) ed Aurelia Zafferani (1° lady). Per la prima volta nella storia dell’Open di San Marino è stato utilizzata un'app che ha permesso di avere i risultati aggiornati in tempo reale (live scoring) che è stata molto apprezzata dai giocatori.

Nel video l'intervista Emanuele Vannucci, Presidente Federazione Sammarinese Golf

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: