A San Marino il Campionato Italiano di Hockey Subacqueo: trionfa Cagliari.

Hockey Subacqueo protagonista a San Marino nel fine settimana per la tappa unica del Campionato Italiano. Al Multieventi il tricolore è andato al Club Sub Cagliari che in finale ha superato l'Altitudo Roma. Medaglia di bronzo per i campioni in carica della Just Apnea di Bari.

La manifestazione è stata organizzata dalla Sub Haggi Statti e la Sub Riccione Gian Neri, sotto l'egida di Fsas e Fipsas. Giornata utile per i giocatori della Nazionale Italiana, impegnati all'Euroclub in Francia nei prossimi giorni.

