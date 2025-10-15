TV LIVE ·
A San Marino il Congresso CSIT

15 ott 2025
Foto csit.sport
Foto csit.sport

Nel weekend si svolgerà a San Marino il Congresso della CSIT - la Confederazione Sportiva Internazionale dei lavoratori – ovvero il meeting annuale delle federazioni sportive amatoriali. Giovedì pomeriggio è previsto un forum aperto al pubblico, alla presenza delle Segreterie di Stato per Turismo e Sport, del CONS e di numerosi ospiti tra cui la sincronette Jasmine Verbena e il lottatore di grappling Stefano Bernardi. Oggi i referenti del CSIT sono stati accolti nella Segreteria al Turismo per un saluto. 




