A San Marino il Congresso CSIT.

Nel weekend si svolgerà a San Marino il Congresso della CSIT - la Confederazione Sportiva Internazionale dei lavoratori – ovvero il meeting annuale delle federazioni sportive amatoriali. Giovedì pomeriggio è previsto un forum aperto al pubblico, alla presenza delle Segreterie di Stato per Turismo e Sport, del CONS e di numerosi ospiti tra cui la sincronette Jasmine Verbena e il lottatore di grappling Stefano Bernardi. Oggi i referenti del CSIT sono stati accolti nella Segreteria al Turismo per un saluto.

