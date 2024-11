Il Mondiale Amatoriale di Padel si gioca a San Marino. Sui campi del Wonderbay al via una tre giorni organizzata dalla Confederazione Internazionale dello Sport Amatoriale e San Marino Welcome.

63 coppie in gara provenienti da 6 nazioni a darsi battaglia nel doppio maschile, femminile, misto e veterani over 45. Oggi e domani in programma la fase a gironi, domenica mattina finali e premiazioni delle varie categorie.