A San Marino il primo Europeo Foot Table Championship

Nato in Brasile, il Foot Table è una disciplina innovativa che combina elementi di calcio, footvolley, padel, squash e tennis da tavolo. La scelta di San Marino come sede della prima edizione del Campionato Europeo rappresenta un importante riconoscimento per la Repubblica, che nel 2026 è Comunità Europea dello Sport, prestigioso riconoscimento assegnato da ACES Europe. Con il patrocino della Segreteria di Stato per lo Sport, il Campionato Europeo si aprirà il 12 giugno con le attività istituzionali e di accoglienza delle delegazioni, tra cui i sorteggi ufficiali, la presentazione dei giocatori, le foto ufficiali dell'evento. Dalle 15 alle 24 dello stesso giorno, nell’ambito delle Magic Hours, ci saranno esibizioni e prove con il pubblico per coloro che volessero cimentarsi con questa disciplina. Le competizioni entreranno poi nel vivo il 13 e 14 giugno con le gare di singolo maschile e femminile e di doppio maschile, femminile e misto. Complessivamente saranno rappresentati 18 Nazioni, tra le quali anche San Marino, e oltre 150 atleti, numeri che testimoniano la crescente diffusione internazionale.

Nel video l'intervista con Victor Pelae, Presidente Federazione Internazionale Foot Table







