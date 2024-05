A San Marino il torneo benefico Mate Padel per l'Associazione di Javier Zanetti

Tra ospiti d'onore e ex grandi calciatori inaugurato il Mate Padel Tour & Finals. Al Woderbay di Serravalle il taglio del nastro con il saluto dei Segretari di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti. Lo spettacolo del gruppo storico Malatestiano la Pandolfaccia di Fano ha anticipato l'inizio delle finali del Mate Padel Tour. Tra sport e solidarietà con il ricavato che andrà alla Fondazione P.U.P.I Onlus rappresentata dalla Responsabile Mara Sapia. Alle 13 l'inizio del torneo, sfide tra le coppie qualificate e gli ospiti tra cui gli ex giocatori di Serie A: German Denis; Papu Gomez, Nicola Amoruso, e Mark Iuliano. Intorno alle 16 è previsto l'arrivo dell'ex Capitano e Vice Presidente dell'Inter Javier Zanetti.

Questa sera al Garden Village di Cailungo la Cena di Solidarietà a sostegno della P.U.P.I Onlus con tutti gli ospiti del torneo.

Sentiamo i Segretari allo Sport Teodoro Lonfernini e agli Interni Gian Nicola Berti