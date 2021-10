SOLLEVAMENTO PESI A San Marino il Torneo dei Piccoli Stati Vince Malta su Cipro e Islanda

La ripartenza dello sport passa anche dalla tradizioni e così torna in Repubblica il Torneo dei Piccoli Stati di Sollevamento Pesi. All'edizione numero 42 alla palestra di Fonte dell'Ovo erano iscritti Cipro, Lussemburgo, Monaco, Islanda, Malta oltre a ovviamente San Marino. La Federazione Sammarinese Pesi, organizzatrice dell'evento, ha esteso gli invito anche ai Comitati Regionali Italiani per la disputa della San Marino Cup. A vincere il Torneo dei Piccoli Stati è stata Malta che è salita sul gradino più alto del podio con 1.264,47 punti davanti a Cipro e Islanda. Quinto posto per la squadra di casa, penalizzata dall'assenza di Carlotta Bulzoni, una delle atlete di punte. Le squadre, composte da tre uomini e due donne, sono state classificate con graduatoria Sinclair. Da segnalare le prestazioni dei sammarinesi Giovanni Bollini e Noemi Nanni che hanno migliorato i loro personali. Per quanto riguarda la San Marino Cup ha vinto il Comitato Regionale del Lazio su Emilia Romagna e Toscana. Alla manifestazione era presente anche il Presidente della Federazione Italia Pesi, Antonio Urso.

