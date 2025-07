A San Marino in 300 per il Vespa Titano Day

Passione ma anche tradizione. La Vespa richiama sul Titano oltre 300 mezzi da tutta Italia. Un'edizione da incorniciare che conferma anche il grande appeal con il Monte Titano.

Da Udine a Foggia, passando per Rovigo e San Benedetto del Tronto. La Vespa è uno stile di vita per molti, tra storia e costume. Simbolo iconico di un tempo che fu, ma che continua proprio nel tempo a vivere grazie a questi eventi.

Il Vespa Titano Day sbanca le aspettative e con un numero raddoppiato rispetto alla scorsa edizione si proietta nei futuri appuntamenti. San Marino poi si conferma location ideale per “andare in giro con le ali sotto ai piedi” perché alla fine è proprio vero: “Ma quanto è bello andare in giro per i colli sammarinesi”