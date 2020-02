ATLETICA A San Marino l'Europeo dei Piccoli Stati Appuntamento al San Marino Stadium il 6 giugno prossimo

100 giorni, 3 mesi e spicci, e San Marino ospiterà i Campionati Europei di Atletica Leggera per Piccoli Stati. Nonostante la denominazione, i numeri parlano di un evento ben più grande. 230 atleti al via in 22 differenti discipline con gli atleti sammarinesi e non a caccia di record e del sogno olimpico di Tokyo 2020. L'organizzazione è della Federazione Sammarinese Atletica Leggera sotto l'egida di AASSE, European Athletics e Comitato Olimpico.



