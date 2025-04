PARAGOLF A San Marino l'Open Day di Paragolf Evento organizzato da Attiva-Mente in collaborazione con la Federazione Sammarinese Golf

Il giorno che precede l'Open internazionale di Pitch and Putt è dedicato all'Open Day di Paragolf, un evento voluto da Attivamente in collaborazione con la Federazione Sammarinese Golf. Ospite il Paragolfer Aki Doku che, prima volta sul Titano, ha dato dimostrazione di come questa disciplina possa a pieno titolo entrare nel mondo Paralimpico:

"Ho fatto tantissimi anni Handbike, ho mollato subito dopo Londra per vari motivi e poi mi sono dedicato un po' a godermi me stesso, diciamo, facendo le maratone, facendo un po' di running, scendere i grattacieli con la carrozzina. E poi ho conosciuto il golf tramite Franco Piras che mi ha detto di venire a giocare al golf. Infatti mi prenota subito a Roma perché il Paragolfer era a Roma, Ho detto: "Ma che roba strana è questa". Però vedendo gli altri che tiravano a 200 metri ho detto: "Forse ho un modo anch'io per giocarlo bene". E ci sono dentro, con testa e il cuore, veramente".

Doku, all'insegna dell'inclusività, sarà in gara insieme ai 40 golfisti che animeranno il weekend dell'Open Internazionale di San Marino.

Il Presidente di Attiva-Mente, Mirko Tomassoni: "Siamo stati in contatto con Aki Doku che ci ha proposto questa iniziativa e noi abbiamo aderito volentieri e ci fa molto piacere che la Federazione Golf di San Marino abbia a sua volta accolto questa proposta e ci permetta di far conoscere questa disciplina che anche per noi è nuova. Oggi la sperimentiamo, abbiamo invitato qui i nostri soci e alcuni amici per capire e provare questa disciplina che senz'altro è stimolante e permette di godersi anche di fare sport e anche in mezzo alla natura".

