ROLLER SPORT
A San Marino l'ottava Titano Battle Cup di roller
Quattro discipline, tanto spettacolo al Multieventi
Il Roller torna protagonista a San Marino con l'edizione 2025 della Titano Battle Cup. L'ottava edizione della gara organizzata dalla Federazione Sammarinese Roller Sport è ufficialmente iniziata al Multieventi. Tre giorni di gare con gli atleti impegnati impegnati in sfide spettacolari nelle quattro specialità previste: Slide, Speed Slalom, Battle e Classic. In gara 150 atleti in rappresentanza di cinque nazioni. Sette i portacolori di San Marino.
