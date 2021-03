A San Marino la 4ª tappa della "Coppi e Bartali", in memoria di Michael Antonelli

Non sarà una prima volta per San Marino alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali ma, sicuramente, una grande novità rispetto alle ultime edizioni. Dal 23 al 27 marzo è prevista la storica corsa a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e venerdì 26 - alle ore 9.30 – il via alla quarta frazione che verrà corsa per intero nel territorio sammarinese, molto probabilmente decisiva per la classifica finale. Uno “sconfinamento” inedito e voluto dal presidente Adriano Amici, oggi sul Titano per la presentazione assieme ai Segretari di Stato al Turismo ed allo Sport Federico Pedini Amati e Teodoro Lonfernini.









La Repubblica si conferma molto attiva nel mondo del ciclismo e, dopo aver ospitato negli ultimi anni il Giro d'Italia e il GiroE, si prepara ad un'altra importante manifestazione del panorama italiano. Sarà una tappa che toccherà tutti i 9 castelli di San Marino e si chiuderà con un circuito di circa 9km – da ripetere per 6 volte – in onore della “vecchia” Coppa Placci. Inoltre verrà istituito il “Premio Michael Antonelli”, destinato al vincitore della frazione e in memoria del giovane ciclista sammarinese scomparso qualche mese fa.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato allo Sport).