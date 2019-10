A San Marino la Coppa del Mediterraneo di Pesistica, tappa che da diritto a punti per Tokyo 2020

Marika Marzi

21 nazioni partecipanti, ma in questo caso, in questa manifestazione parliamo delle nazioni con gli atleti che puntano alla carta olimpica per Tokyo 2020. San Marino è una delle 6 tappe che sommate daranno un punteggio che garantirà alle prime posizioni l'accesso all'olimpiade del sol levante. Una due giorni di livello altissimo per la Federazione Pesi sammarinese, una full immersion per garantire la massima professionalità ad una manifestazione che ospita alcuni dei migliori atleti del mondo. San Marino partecipa con una squadra formata da 6 atleti: tre ragazzi, Michael Bini, Robbin Bernardi e Gianni Augustin e tre ragazze, Belen Giacomone, Carlotta Bulzoni e Marika Marzi.E per la Marzi, che ha gareggiato in mattinata, un bronzo generale nella categoria 55 kg una grande soddisfazione in mezzo ai giganti della pesistica mondiale.





Il sollevamento di 55 kg di Marika Marzi







