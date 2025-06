ANDORRA 2025 A San Marino la medaglia d'oro per lo stile La testata MaltaSport ha stilato la classifica per l'abbigliamento sportivo indossato dalle delegazioni ai Giochi di Andorra. Il Titano si prende il gradino più alto del podio.

A San Marino la medaglia d'oro per lo stile.

San Marino vince la medaglia d'oro per l'eleganza e lo stile. A dirlo è Maltasport che si è presa la libertà di stilare la classifica delle delegazioni in base all'abbigliamento sportivo indossato ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. Nella speciale graduatoria stilata dal media maltese, il coloro blu navy indossato dagli atleti e tecnici sammarinese non è passato inosservato secondo il giornalista Christopher Francalanza, che ha celebrato l'eleganza dei Titani in tuta colore blu navy coordinato con scarpe da ginnastica bianche con un bel 9.5 su 10.

Oltre al record di medaglie conquistate in edizioni lontane dal Titano, ben 31, San Marino sale sul gradino più alto del podio anche in questa speciale classifica davanti a Lussemburgo e Monaco.

