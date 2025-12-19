FIGHT CLUBBING A San Marino la notte magica del Fight Clubbing

Sabato 20, riflettori accesi al multieventi Sport Domus sulla quarantesima edizione del Fight Clubbing, ospitato quest'anno a San Marino. La Repubblica si appresta a vivere la sua notte magica con ben tre titoli mondiali in palio e sedici match pro di Muay Thai e K-1, un evento, meglio un firmamento, nel quale sono pronte a accendersi le migliori stelle del fighting. Dalle 17.30 a tutti i match preliminari, il main event dalle 20.30, quando il sammarinese Roberto Gheorghita contenderà il titolo di K-1 a Ionut Poopa. Successivamente il co-main event con Ayman Nayanesh e Domenico Caravallo per il titolo mondiale Muay Thai, la sessione serale in diretta su DAZN.

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo: "In realtà si prendono ma con delle regole molto chiare, ben definite e poi lo sport al di là di darle e prendere porta sempre un beneficio per tutti. Di qualunque sport parliamo. In questo caso abbiamo un'opportunità unica dove nella Repubblica di San Marino si svolgerà questo tipo di match, questo tipo di evento che ci porterà una visibilità a livello mondiale. Fatevi farlo in bocca al lupo a tutti coloro i quali dovranno sfidarsi su ring, ma in generale noi la vediamo come una sfida anche per il nostro Stato. Il poter ospitare un evento di questa caratura è per noi già una grande vittoria. Oggi iniziamo un percorso per poi continuarlo. In ambito sportivo il collega Fabbri, abbiamo pensato di voler ospitare questo prestigioso evento che poi entra in onda a livello mondiale".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: