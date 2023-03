Il Multieventi Sport Domus ha ospitato la prima tappa del Campionato Italiano Hockey Subacqueo, organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e la Sub Rimini Gian Neri. Al via 10 squadre, provenienti da tutto il territorio italiano. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la Roma, davanti a Bari e Cagliari. Apprezzata sia la struttura che l’organizzazione.